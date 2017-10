Fleire kontraktar til Volda

Brunvoll Volda, tidlegare Scana Volda, har sikra seg nye kontraktar til eit fiskefartøy og ein brønnbåt. Kontraktane gjeld framdrifts- og manøvreringssystem.

Den eine kontakten gjeld ein ny pelagisk trålar for selskapet Charisma Fishing Co. Ltd på Shetland. Den andre gjeld ein brønnbåt for Sølvtrans AS.

–Leveransane frå Brunvoll finn stad i løpet 2018. Leveransane frå Brunvoll er alle tilpassa det enkelte skipet sin aktuelle driftsprofil. Fellesnemnaren er optimaliserte og effektive system for sikkerheit, driftsøkonomi og miljøhensyn, står det i ei pressemelding.

Verdien av kontraktane er ikkje gitt opp.