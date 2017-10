Skal ha ny fartsmåling i Melsbygda

Det var i sommar at oppsitjarar og bebuarar i Melsbygda aksjonerte for tryggare veg. Dei reagerte mellom anna på at endra trafikkmønster har ført til meir trafikk gjennom bygda, og meinte at vegen har vorte utrygg.

I vår vart det gjennomført ei fartsmåling langs Melsvegen på Ose. Denne synte ikkje eit spesielt høgt fartsnivå.

No skal målinga gjennomførast lenger framme i Melsbygda, der det er mistanke om eit høgare fartsnivå.

Dette vart avklart på ei synfaring mellom representantar frå Statens vegvesen og Ørsta kommune nyleg.

I samband med synfaringa vart det også diskutert regulering av samleveg i Smådalane til Hansholen og Eliholen. Kommunen ynskjer eit samarbeid med vegvesenet om denne planen, eller at vegvesenet tek på seg ansvaret for reguleringsarbeidet.