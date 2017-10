Aktuell for utvalde kulturlandskap

No har ymse avdelingar hos fylkeskommunen og fylkesmannen to veker på seg til å lage eit faktagrunnlag.

Fredag var representantar frå landbruksavdelinga og miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal og kulturavdelinga hos Møre og Romsdal fylkeskommune på synfaring og møte i Ørsta kommune.

– Føremålet med besøket er å få stadfesta om Ørsta kommune vil vere med oss i forsøket på å få Hjørundfjord peika ut som eit særskilt utvald område for kulturlandskap, seier Ottar Longva i landbruksavdelinga.

Og Ørsta kommune seier utvitydig ja.

– Hjørundfjord er i ferd med å verte eit viktig merkevarenamn grunna reiselivssatsinga, og dette vil vere endå eit steg i arbeidet mot det, seier assisterande rådmann, Eldar Rune Øye.

Det er staten gjennom tre direktorat som dei siste åra har satsa midlar på å ta vare på kulturlandskap. Årleg har nokre område vorte plukka ut. I Møre og Romsdal har Øvre Sunndal vore med på ordninga nokre år, og i år kom Alnes inn som eit utvald kulturlandskap.

Alnes vart plukka ut i samband med ei utlysing på nyåret i år. Då leverte fylkesmannen og fylkeskommunen også inn forslag på Hjørundfjord. Då vart ikkje Hjørundfjord plukka ut, men i sommar fekk fylkesmannen og fylkeskommunen melding om at Hjørundfjord stod på ei bruttoliste som kan verte plukka ut for tildeling i 2018.

Viss Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og Riksantikvaren vel å peike ut Hjørundfjord som eit område for utvalde kulturlandskap, kan det medføre ein årleg sum på mellom i underkant av ein million kroner og 350.000 kroner. Pengane går til dømes til grunneigarar som tek på seg skjøtsel av kulturlandskapet, eller til lag og organisasjonar som restaurerer kulturminne.

– Det er tre vilkår for at eit område skal verte plukka ut. Det er nat der er eit aktivt landbruk, at der er biologisk mangfald og at der er viktige kulturminne, seier Geir Moen hos Miljøvernavdelinga hos fylkesmannen.

Tilbake til Molde fekk representantane frå fylkskommunen og fylkesmannen med seg forslaga til kulturminneplan og Masterplan for reiselivet som grunnlagsdokument. Dei var også på synfaring på Hjørundfjordstranda.