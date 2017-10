– Skal ordne med vatnet

Det er Mattilsynet som krev ei betra vassforsyning til campingplassen sør for Bondalselva på Sæbø.

Mattilsynet skreiv nyleg i eit brev til Bondalselva Camping at vasskvaliteten ved campingen ikkje er vurdert som helsemessig trygt. Mattilsynet slo då fast at vatnet ikkje kan nytast til drikkevatn.

Det vart vist til at dei to siste vassprøvene inneheldt eit betydeleg innhald av koliforme bakteriar. I tillegg vart det påvist sjukdomsframkallande bakteriar (E. coli/intestinale enterokokker) som finst i fersk avføring frå dyr og menneske.

Mattilsynet konkluderer med at verksemda anten må verte tilknytt det kommunale vassforsyningsanlegget, eller etablere eit vassbehandlingsanlegg som er tilpassa den private vassforsyninga.

Reint vatn til våren

Det vert kravd at dette vert ordna opp i til sesongstarten i 2018.

Bjørn Urkegjerde fortel til Møre-Nytt at han allereie i vår undersøkte moglegheitene til å kople seg til det kommunale vassverket på Sæbø. Det kan løysast med å føre ei vassleidning over Bondalselva.

– Men meldinga frå kommunen har vore at det førebels ikkje er mogleg. Årsaka er at Sæbø vassverk ikkje har kapasitet nok. Det skal vere beredskapsmessige forhold som ligg bak dette, fortel Urkegjerde.

Han håper kommunen gjennom Sæbø vassverk framleis kan vere med på å finne ei ordning.

– Uansett skal dette verte ordna til sesongstarten, også om det vil medføre at eg får til eit reinseopplegg med den vasskjelda vi nyttar no, seier Urkegjerde.

Det er viktig for han å få fram at campingplassen har vore klar over problema med vasskvaliteten, og at det har vorte prøvd å få til ei betring.

– Då det ikkje lukkast å få til ein avtale med kommunen i vår, har det vorte teke jamlege prøver. Dei har vore fine. Det var fyrst no på ettersommaren/hausten at prøvene viste dårleg kvalitet, seier Urkegjerde.