Kommuneoverlegen om vaksinering

Mange alvorlege sjukdommar kan førebyggjast med vaksinasjon: Før reiser kan det vere aktuelt med vaksinasjon mot sjukdommar ein ikkje tidlegare er vaksinert mot eller oppfriskingsdose av vaksine ein har fått tidlegare.

God vaksinedekning og lojal oppslutnad om nasjonalt tilrådde vaksinasjonsprogram er beste garanti for å hindre utbrot av smittsame sjukdommar og epidemiar. Det er faktisk slik at du – ved å la deg vaksinere – også kan redusere sjukelegheit og dermed smitteoverføring til andre personar, til dømes ved influensa.

Mange smittsame sjukdommar ser vi ikkje lenger men tru ikkje at dei er utrydda!

God dekning innanfor tilrådd vaksinering har gjort at mange alvorlege sjukdommar, som til dømes meslingar og polio, kan sjå ut for å vere utrydda her i Noreg. Når ein ikkje ser sjukdommen, tenkjer einskilde at det ikkje er nødvendig å vaksinere? Det er ei alvorleg feilslutning fordi når vaksinedekninga fell, kan plutseleg sjukdommen dukke opp igjen hos uvaksinerte. Med utstrekt reiseverksemd, kan ein også plutseleg kome til andre område i verda der sjukdommar, som vi trudde var «utrydda» eller andre sjukdommar, plutseleg er ein reell trussel. Til dømes er det stadig utbrot av meslingar både i Europa og andre delar av verda. Det kan såleis vere aktuelt å framskunde MMR vaksine (mesling – kusma – raude hundar) når ein skal ut på reise med barn mellom 9 og 15 månadar til land med pågåande utbrot av meslingar.

Reisevaksinering

Ulike stadar i verda har andre smitteutfordringar enn vi. Alder og reisemål har betyding for kva vaksinar og førebyggande tiltak som blir tilrådd. Ver ute i god tid før reisa for å få best mogleg verknad av vaksinen.

Vaksne treng oppfriskingsvaksinar

Generelt bør alle vere vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

Det er viktig å vite at effekten av barnevaksinasjonsprogrammet ikkje gir livslang beskyttelse. Vi som er eldre har lett for å «dulle» oss inn i den oppfatninga at vi er beskytta mot desse sjukdommane ein gong for alle. Det er ikkje korrekt. Det vert såleis tilrådd oppfriskingsdose mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt viss det har gått meir enn 10 år sidan førre vaksinasjon. Dette rådet gjeld alle vaksne, også personar som ikkje har tenkt seg på utanlandsreise.

Vaksinering nyttar. Rotavirus: 86 prosent færre sjukehusinnleggingar

Den nyleg (2014) innførte rotavirusvaksine for spedbarn er eit strålande døme på at vaksinering verkeleg nyttar og reduserer både sjukdomsførekomst, dødsfall, komplikasjonar og antibiotikabruk. Mage-tarminfeksjonar hos spedbarn var før ein frykta sjukdom med livstruande dehydrering. Delen av små barn som måtte leggast inn i sjukehus p.g.a rotavirusinfeksjon gjekk ned med 86 prosent i 2016.

Obs: Nye område for vaksinering

Vaksinering mot livmorhalskreft og einskilde allergiar er no innarbeidd. Feltet er i sterk utvikling. Førebygging er sterkt å føretrekke der det er tilgjengeleg.

Spørsmål og informasjon

Det viktigaste lokale kompetansesenter for vaksinespørsmål og vaksinering er helsestasjonen og helsesøstertenesta. Det ligg ute mykje oppdatert vaksineinformasjon på Folkehelseinstituttet sine heimesider fhi.no – til dømes om reise- og influensavaksinering. Informasjon om den føreståande influensa- vaksinering kjem seinare.