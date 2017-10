- Har ikkje kompetanse på pent eller stygt

Per-Are Sørheim (H) reagerte i Ørsta formannskap tysdag på framstillinga av saka om ny reguleringsplan for Morkaneset.

I planforslaget frå utbyggjarane, er det foreslått å gje plass til 32 naust, i rekkjer på frå tre til seks nausteiningar. I tilrådinga rådde rådmannen til at dette vart endra. Rådmannen meiner at det av estetiske omsyn ikkje bør vere større grupper enn to til tre naust per rekkje. I så fall vil det totale talet på naust verte redusert frå 32 til 30.

Etterlyste kompetanse

– Eg hadde skjøna det viss det var andre forhold som kravde dette, som sårbare artar, om området er tilgjengeleg for friluftsliv osb. Men her er ikkje slike forhold. Det vi sit att med er kva sakshandsamarane meiner er pent og mindre pent. Her meiner eg dei ikkje har meir kompetanse enn andre til å vurdere det. Dei som skal synse i slike saker, det er politikarane, sa Sørheim, og meinte det ikkje berre var denne saka, men fleire andre saker, som bar preg av estetiske vurderingar utan fagleg grunnlag.

Hans- Olav Myklebust (Frp) kom med forslag om å stryke kravet om naustgrupper på to- og tre, og sende forslagsstillarane, Are Mork og Roy-Arne Folkestad, sitt opphavlege forslag ut til høyring.

– Det forslagsstillarane presenterer ser veldig bra ut. Planen er også med på å dekkje eit behov for naust i sentrumsområdet, sa Myklebust.

Den einaste i formannskapet som støtta rådmannen si tilråding, var Gunnar Knutsen (V).

– Eg synest det estetiske må vere vesentleg i sentrumsnære område, og meiner forslaget frå administrasjonen er meir tiltalande. Det skal vere ei utfordring for utbyggjarar å ta i vare det estetiske, insisterte Knutsen.

Rådmannen forsvarte tilrådinga.

– Vi snakkar om eit stort inngrep i eit sentrumsnært område. Når vi snakkar om mange nye naust, skal det sjå bra ut frå sjøsida også. I slike tilrådingar pliktar vi å ha med vurderingar om estetikk, og vi pliktar å utøve skjønn, sa rådmannen.

Formannskapet vedtok med åtte mot ei røyst (Knutsen) å sende ut til høyring eit forslag med 32 naust, slik utbyggjarane ynskjer.