Vil knekke forkjøling

– Eg trur produktet kan slå igjennom fordi det beskyttar godt viss ein brukar det jamt. Sjølv om forkjølinga har brote ut gjer produktet det mogleg å halde nasegangen open og fungere greitt, seier Remmereit til Dagens Næringsliv.

Jan Remmereit tente ifølgje avisa ein kvart milliard kroner på omega 3-produkt. No satsar han altså på sjøpølse etter at han har funne eit verkestoff i sjøpølser som han meiner kan hindre forkjøling.

Klaffar alt, er planen til Remmereit børsnotering og å ta føre seg i ein verdsmarknad på fleire hundre milliardar kroner.

I ei årrekkje har gründeren, utan nokon medisinsk grad, jakta på verkestoff i havet. Og gjennom dei siste tiåra har Remmereit gått i bresjen med omega 3, slankeprodukt og psoriasismedisin. I fleire fasar har han selt konsepta vidare.

Allereie før 2000 starta Remmereit å fatte interesse for forskingsartiklar om korleis immunforsvaret kunne verte styrka og stenge forkjølingsviruset ute av kroppen. I fleire år har han drive eigentesting av forkjølingsproduktet både på seg sjølv og dei næraste, før det no skal ut i marknaden. Sidan nyttår har han trena seg ned for å late immunforsvaret få brynt seg.

– Eg trente knallhardt to timar kvar dag, så hardt som det går an. Vanlegvis er eg utsett for forkjøling og betente bihular, men eg vart ikkje forkjølt før i førre veke då eg var på eit møte og gløymde å ta den daglege dosen, fortel Remmereit til Oslo-avisa.

No inviterer han til ein studie i eit ekstremt smittepressmiljø om bord på fly. Ei gruppe kabintilsette i SAS skal bruke produktet denne vinteren for å dokumentere effekta. I flybransjen er tørre slimhinner og forkjølelsesymptom eit velkjent problem.

– SAS-studien blir veldig spennande. Dette er ei interessant gruppe sidan det er ei belasta gruppe som opplever mange problem rundt forkjøling.

Frode Fagermo, kjend frå AaFK og Farmen, er henta inn som sjef i selskapet Viiral som står bak produktet. Han trur SAS-studien kan gi ein enorm kommersiell verdi viss den vert vellykka.

– Det finst knapt noko yrkesgruppe som er så utsett for tørre slimhinner og virus. Det er ikkje tilrådd å nytte andre typar nasespray over tid, medan dette produktet kan smørje utan å skade, seier Fagermo til Dagens Næringsliv.