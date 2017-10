Ørsta Skisenter AS ber om auka tilskot frå Ørsta kommune. Skisenteret ynskjer at det årlege tilskotet vert auka til 500.000 kroner for 2018.

Vidare ber skisenteret om at Ørsta kommune garanterer for eit samla lån på 3 millionar kroner. Dagens lån er på 2,9 millionar kroner, og skisenteret er a jour med nedbetalinga.

Søknadene kjem i samband med planane om eit aktivitetssenter.