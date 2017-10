Opprykk for Holen Bjørdal

- Det var akkurat denne plasseringa eg ville ha, seier Fredric Holen Bjørdal i ein kommentar til Møre-Nytt.

Fordelt verv

Arbeidarpartiet har fordelt verva på Stortinget og Holen Bjørdal kjem inn i Finanskomiteen.

- Vi har ei mindretalsregjering, og då ligg makta i denne komiteen når det gjeld saker som gjeld pengebruk. Så dette vert ei spennande og utfordrande oppgåve, seier Holen Bjørdal, som har sin andre periode på Stortinget.

Statsbudsjettet

Første oppgåve for Finanskomiteen er statsbudsjettet for neste år.

-Her har regjeringa ei formidabel oppgåve for å få fleirtal for sine forslag, medan vår jobb i opposisjon er å syte får å få gjennomslag for våre endringsforslag, seier Holen Bjørdal.

Første periode sat han i den mindre prestisjefylte Arbeids- og sosialkomiteen.

Gruppestyret

Holen Bjørdal har også kome inn styret for Arbeidarpartiet si stortinggruppe. Han er dermed nummer tre i Arbeidarpartiet sitt hierarki på Stortinget.