– Kommunane skal få uttale seg

Fylkesmannen stadfestar i eit brev til Ørsta kommune at dei har fått søknaden frå Torbjørn Hoel m.fl. om utgreiing av grensejustering av Bjørke. Grensejusteringa vil innebere at Bjørke og Viddal krins går over til det som skal bli nye Volda kommune i 2020. Fylkesmannen skriv at dei har sendt søknaden til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for vidare handsaming. Departementet skal avgjere om utgreiing om grensejustering skal setjast i gong. Dersom det vert avgjort at utgreiing skal setjast i gong, vil departementet (eller fylkesmannen) ha det overordna ansvaret for at det skjer ei forsvarleg saksutgreiing.

Les også: Unge på Bjørke vil til Volda

– Før det vert treft vedtak om grensejustering skal dei aktuelle kommunane få høve til å uttale seg. I samband med kommunen si uttale på forslag til grensejustering kan kommunen velje å høyre innbyggjarane sine.

Les også: Unge honndølar frir til Bjørke

Fylkesmannen arbeider med eit infoskriv om korleis det vidare arbeidet vert lagt opp.

Les også: Ørstingar eller voldingar? – Handlar ikkje om å dolke nokon i ryggen