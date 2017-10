Tiltalt for narkotikahandel

Ifølgje tiltalen henta mannen rundt 200 gram amfetamin på ei adresse i Volda kommune i juli i 2016. Mannen skal ha avlevert delar av amfetaminen til ein annan person før han vart arrestert av politiet. I tiltalen er det opplyst at mannen hadde cirka 55 gam amfetamin i bilen frå det aktuelle partiet med narkotika då han vart arrestert. I tillegg skal han ha hatt 240 tablettar ritalin, som inneheld det narkotiske stoffet metylfenidat, og cirka 1,2 gram hasj.

Mannen er og sett under tiltale for brot på legemiddellova. I Volda kommune skal mannen ha brukt narkotika, oftast hasj, i ei lengre periode. I tillegg er mannen tiltalt for oppbevaring av 1,3 gram hasj og fem tablettar rivotril som inneheld det narkotiske stoffet klonazepam.

Saka skal opp i Søre Sunnmøre tingrett i starten av november.