Må svare for narkotikalovbrot

Ein mann i 40-åra, busett i Ørsta kommune, er sett under tiltalte ved Søre Sunnmøre tingrett for ei rekkje lovbrot.

Ifølgje tiltalen skal mannen ha oppbevart 2,15 gram amfetamin på ei adresse i Volda kommune i februar i år. I juni skal mannen ha montert uriktige skilt på ein personbil. I februar skal mannen ha køyrt bil til trass for at han var påverka av amfetamin, og i mai vart han stoppa av politiet etter å ha køyrt 81 km/t i ei 50-sone i Volda kommune.

Mannen er tiltalte for å ha køyrt bil utan gyldig førarkort ved fire høve. I tillegg er han tiltalt for å køyrt bil ein uregistrert bil og for bruk av narkotika.

Saka mot mannen skal opp i Søre Sunnmøre tingrett i byrjinga av november.