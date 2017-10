Ho har blitt ny hotelldirektør

VikebladetVestposten. Dina Moldskred frå Hareid tok til som dagleg leiar ved Hotell Ivar Aasen i Ørsta 2. oktober, skriv VikebladetVestposten. Havila Holding ved Per Sævik kjøpte hotellet av Sparebank 1 Søre Sunnmøre i vår.

– Det er eit stort pluss at hotellet har eigarar frå regionen vår. Dei både ser potensialet, og er villige til å utvikle hotellet vidare, slår Diana Moldskred fast.

Større satsing lokalt

Ho fortel at det ligg føre positive planar for den vidare drifta av hotellet.

– Hotell Ivar Aasen har tydeleg forsømt det lokale ansvaret sitt. No skal det satsast sterkare på innbyggarane. I tillegg skal vi satse både på kryss og tvers når det gjeld reiseliv og næringsliv. Eg ser føre meg at vi skal skreddarsy opplegg for gjestane våre, og vi kjem til å utvikle både tradisjonelle og spennande tilbod.

Ho meiner Ørsta, med fjordar og flotte fjell, er eit godt utgangspunkt for turistar.

– Gjestene kan bu ved Hotell Ivar Aasen og ta dagsutflukter til Loen Skylift, til Runde, Ålesund, Ulsteinvik og Hareid. Sunnmøre har flott natur, og med litt fantasi kan vi sprenge fleire grenser, seier Moldskred.

Busett på Hareid

Diana Moldskred er busett på Hareid, men har i eit år vore dagleg leiar ved Sanderstølen Hotell i Valdres. Før det var ho nærare 10 år senterleiar ved Blåhuset i Ulsteinvik. Ho har også røynsle frå hotell- og restaurantbransjen i Oslo.

