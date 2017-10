Får ikkje byggje naust ved Vatnevatnet

Det var Geir Edvard Nybø som søkte om å få føre opp naustet. Samfunnsutvalet avviste søknaden i møte i februar m.a. grunngjeve med arealet ikkje er eigna til føremålet. I tillegg viste dei til at det allereie er regulert areal til naust like ved, og at naustet Nybø ønskte å føre opp ligg for nært vegen, at det vil vere fare for presedens, og at utbygginga ville gjere fri ferdsel langs vatnet vanskelegare.

Vedtaket vart klaga på av Nybø. Han meiner m.a. at fri ferdsel ikkje vil bli hindra, og at det estetisk vil bli ei finare strandlinje i området etter utbygging. I nytt møte i juni, heldt samfunnsutvalet fast på vedtaket sitt frå februar om å gi avslag. Saka vart då sendt vidare til fylkesmannen. Dei held fast på kommunen sitt vedtak, og seier det er utslagsgivande at naust med omfattande fylling kan vere landskapsmessig uheldig og ferdselshindrande for ålmenta, både i seg sjølv, og som følge av presedensverknaden. Vedtaket er endeleg og kan ikkje klagast på.