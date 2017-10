Forhandlar om biogass

– Vi er i utgangspunktet positive til å vere deltakarar i eit slikt anlegg, seier Lars Olav Tvergrov, som er vald til forhandlingsleiar på vegner av gardbrukarane/bøndene.

Forhandlingsutvalet vart sett ned etter eit møte mellom Volda og Ørsta reinhaldsverk og gardbrukarar frå Ørsta og Volda nyleg.

Det skal forhandlast om praktiske og økonomiske sider knytt til levering av husdyrgjødsel inn til eit biogassanlegg, og vidare mottak av biorest som kan nyttast på markane som fullverdig gjødsel, heiter det frå VØR.

Det er eit vilkår for realiseringa av anlegget, at dei lokale bøndene vert med som ein samarbeidspartnar i eit biogassanlegg.

Det er VØR saman dei andre renovasjonsselskapa på Sunnmøre som har utarbeidd planane om eit biogassanlegg. Dette skal plasserast på det nye industriområdet på Melsgjerdet, der VØR uansett skal byggje omlastingsstasjon for matavfall og restavfall.

Bakgrunnen for planane er at det kjem krav som seier at innsamling av matavfall skal verte obligatorisk. Alle dei tre renovasjonsselskapa på Sunnmøre, har separat matinnsamling med i planane sine.

Vidare er at det eit krav frå styresmaktene si side at tretti prosent av all husdyrgjødsel innan 2020 skal nyttast til biogassproduksjon.

VØR har difor sett i gang ein prosess med å etablere eit biogassanlegg, der matavfall og husdyrgjødsel skal nyttast. Renovasjonsselskapa på Sunnmøre vurderer at det å handtere matavfallet lokalt, vert billegare enn å sende det til Austlandet eller Sverige for å verte behandla i eit biogassanlegg der.

Planen er at det som skal gå inn i eit biogassanlegg, er halvparten matavfall og om lag halvparten husdyrgjødsel. Ut i andre enden får ein klimavennleg biogass, som til dømes kan brukast til drift av bussar og ferjer, og ein biorest som vil bidra til reduksjon av bruken av vanleg kunstgjødsel, og som vill vere meir luktfri, enn vanleg ubehandla husdyrgjødsel.

Lars Olav Tvergrov representerer FB Samdrift AS, som er ei samdrift for fem bønder i fremste Bondalen.

– Vi stiller oss veldig positive til at det her i Ørsta vert arbeidd med å få etablert eit biogassanlegg. Vi er den største landbrukskommunen på Sunnmøre, og det er her spreiearealet ligg, og bioresten kan nyttast, seier Tvergrov.

Han peikar på føringane frå Miljødirektoratet, om pålegg om obligatorisk innsamling av matavfall og krava som ligg der om at husdyrgjødsel skal brukast til biogassproduksjon.

– Det gjer det å delta i eit slik anlegg lokalt aktuelt for oss, i staden for at alt skal verte køyrt til Austlandet. Den største fordelen for oss med eit anlegg i Ørsta er at vi får dekt kostnadene med køyring av gjødsel til mellomlager, og at vi ikkje minst sparer mykje tid, seier Tvergrov.

Han peikar dessutan på at areal som i dag ikkje får naturgjødsel, grunna store avstandar, med eit slik anlegg kan få dette.

– Såleis kan vi få auka avlingar og styrkt forgrunnlaget for alle dei aktive bøndene i kommunen, seier Tvergrov.

Med biorest frå biogassanlegget vil dessutan behovet for kunstgjødsel verte redusert, påpeikar han.