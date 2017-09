Ein privatperson har sendt ei uromelding til kommunen om masseuttaket på Klubben (Digernes). I følgje føresegnene for drifta er lågaste planum kote 34,9, men varslaren meiner at det er starta arbeid med å sprenge seg under denne koten, om lag fem til sju meter under lågast tillatte punkt.

– Håper dette blir tatt på alvor, og nødvendige tiltak iverksett før arbeidet eskalerer, står det i brevet som er sendt til kommunen.