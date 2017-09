Massemottak på Melsgjerdet

Eldar Krøvel AS ønskjer opsjon på kjøp av 15 mål industriareal i Melsgjerdet.

I eit brev til Ørsta kommune skriv Eldar Krøvel at han ønskjer å etablere eit mottak for spesialavfall (betong, asfalt, m.m.) med analyseavdeling og anlegg for sortering og attvinning. Målgruppa for etablering av eit slikt mottak er både privatpersonar, bedrifter og kommunar, skildrar han.

Massemottaket skal tilfredsstille krava for mottak av finstoff, slik at massemottaket kan ta imot alle typar reine tippmasser.

– Etablerar vil legge stor vekt på estetikk og orden og reinhald på mottaket. Mottaket skal bemannast på dagtid alle kvardagar og ha utvida opningstid minst ein gong i veka.

– Arealbehovet er på 15 mål, med rom for utvikling etter kvart som tilbodet blir utbygd i takt med behovet.