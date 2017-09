Nedgang i arbeidsløysa

Ved utgangen av september var det 137 registrerte arbeidsledige i Ørsta, 93 menn og 44 kvinner. Det er ein nedgang på 17 på ein månad. Dei arbeidsledige utgjer 2,4 prosent av arbeidsstokken, og Ørsta ligg med det 0,1 prosentpoeng under landsgjennomsnittet.

Volda hadde 1,9 prosent ledige, 58 menn og 28 kvinner. Dette er 29 færre enn ved utgangen av august.

Høgast arbeidsløyse på Sunnmøre har Ulstein, med 5,4 prosent, medan Hareid har 5 prosent.

Normalt med nedgang

–Talet på arbeidslause går som vanleg ned nokre hundre frå august til september. Nedgangen er omtrent som den brukar å være på denne tida, det betyr at korrigert for denne normale sesongsvingninga er arbeidsløysa no i september den same som den var i august. Dette kjem og til syne i figurane under. Tross fall i arbeidsløysa ned til lågaste nivå på to år får vi framleis inn varsel om permitteringar og oppseiingar. Slik vi nå vurderer marknaden er det ikkje usannsynlig at arbeidsløysa dei neste månadane kan stige noko, seier fylkesdirektør Stein Veland.