Dette er dei tjue største eigenkapitalbeviseigarane

Dei tjue største eigenkapitalbeviseigarane i Sparebank1 Søre Sunnmøre har blitt offentleggjort.

Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre har dei største postane på 48.070 eigenkapitalbevis.

Wenaas Kapital AS har 44.529. Havila Holding og Vartdal Holding har ein like stor pott på 37.125. Grøvik Verk, H I Giørtz Sønner og Marin Group eig 37.107. Studentsamskipnaden for Sunnmøre har 30.873, og HAR Eiendom på Vartdal har 22.383.

Rasmus Magne Straume sit på 15.436 eigenkapitalbevis, og det same har Vartdal Fiskeriselskap. Brødrene Vartdal har 14.850. Kåre Steinar Fjellet, Seaenergy og Vartdal Invest har 14.843.

Seielstad Holding og Magne Sævik har 14.842 eigekapitalbevis kvar. HBJ Holding på Hønefoss og Ørsta kommune fullfører lista med 11.132 og 8.322 bevis kvar.

Kvart eigenkapitalbevis har ein verdi på 104 kroner.