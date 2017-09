Ny operasjonssentral er i drift

- Dette er svaret på ei av utfordringane frå 22. juli-kommisjonen; større og meir robuste operasjonssentralar. Vi har no samla kompetansen både frå Kristiansund og Ålesund. Eg er overbevist om at dette kjem til å bli veldig bra, seier politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt i ei pressemelding.

Onsdag 27. september vart den nye felles operasjonssentralen for Møre og Romsdal sett i drift. Like etter klokka 12 overtok den nye sentralen i Ålesund ansvaret for alle nye oppdrag som kjem inn til politiet frå heile distriktet.

Dei to gamle operasjonssentralane i Ålesund og Kristiansund vil framleis utover onsdagen handtere alle oppdrag som ikkje er avslutta.

Politimesteren var sjølv i Kristiansund og følgde arbeidet på det siste vaktsettet der og han nytta høvet til å takke personalet.

- Eg vil rose dokke for den motivasjonen og innsatsviljen dokke har lagt for dagen etter at det vart klart at operasjonssentralen her skulle leggast ned. Dette viser noko av det som faktisk bur i norske politifolk, sa Bøen.

Operasjonssentralen i Møre og Romsdal er den sjuande i rekkja av nye operasjonssentralar i Noreg. Dei nye operasjonssentralane vert større og meir profesjonelle, med høgare bemanning og kompetanse enn før. Det innebærer også at det vert etablet ei felles rednings- og kriseleeing for heile politidistriktet.

I november blir operasjonssentralen samlokalisert med nødmeldesentralen for brann (110). Dette blir den tredje operasjonssentralen i Noreg som blir samlokalisert med ein annen nødmeldesentral.