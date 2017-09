Ny kontrakt til Brunvoll Volda

Brunvoll har signert kontrakt med MAN Diesel & Turbo SE for levering av framdriftssystem til ein pelagisk trålar, designa av Karstensens Skibsværft A/S for rederiet Odd Lundberg AS frå Gratangen. Utstyret frå Brunvoll skal leverast i 3. og 4. kvartal 2018, går det fram av ei pressemelding.

Gir og propell

Leveransen frå Brunvoll består av gir- og cp-propellanlegg med dyse og fjernstyring. Framdriftsanlegget er eit 2-speed hybrid system drive av ein MAN 6L32 dieselmotor i kombinasjon med elektromotor.

Volda-utstyr

Kontraktspartnar er Brunvoll Volda AS.

–Vi er stolte over å bli valgt til leverandør til «Odd Lundberg», seier Hallvard Pettersen, dagleg leiar i Brunvoll Volda AS.

–Kundetilpassa gir og propellanlegg er vår spesialitet. Og det har vore tett samarbeid om å finne gode tekniske løysingar for dette fartøyet, seier Pettersen.

Optimisme

Pettersen framhevar vidare at Brunvoll merkar positivitet i marknaden med auke i antal forespørslar frå ulike segment og geografiske områder, står det i pressemeldinga.