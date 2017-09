Fastsette kvadratmeterpris på Vartdal

I formannskapet hadde rådmannen si tilråding om ein kvadratmeterpris på 60 kroner fått fleirtal, men i kommunestyret gjekk ordførar Stein Aam på talarstolen for å senke kvadratmeterprisen.

– Den nye vegen på 220 meter løyser ut fire tomter med moglegheit for fleire. I tilrådinga er det ein sum frå 1978 som er indeksregulert. Eg meiner at 60 kroner pr. kvadratmeter er for høgt. Skal vi få selje tomtene på bygdene så er dette ei god sak, og no har vi endeleg sjansen, sa Aam før han kom med eit forslag om 16 kroner pr. kvadratmeter.

Aam sitt forslag fekk atten røyster, medan tilrådinga frå formannskapet fekk fjorten røyster.

I tillegg til kvadratmeterprisen vart det fastsett at prisen for tekniske anlegg pr. eining er på 442.935 kroner. Tomteprisen vert å regulere kvart år i samsvar med konsumprisindeksen, og den første reguleringa skjer 1. januar 2018.