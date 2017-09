Dømd for hærverk i kyrkje

Mannen var tiltalt for å ha tømt to brannsøkkingsapparat i Eid kyrkje i november i fjor. Mannen var og tiltalt for å bøye og knekke fleire av pipene på kyrkjeorgelet, i tillegg til å søle ei oljeliknande veske i orgelrommet. Kostnadane for skadeverket vart stipulert til i overkant av ein million kroner. I tillegg var mannen tiltalt for ei rekkje andre lovbrot.

I retten forklarte mannen at han var ruspåverka under fleire av tiltalepostane, og dette var sjølvforskylt rus. I samband med hendinga i Eid kyrkje forklarte mannen at skadene på orgelet skuldast at han fall, og han hugsa ikkje om sølte veske i orgelrommet.

Mannen var tidlegare domfelt. I Søre Sunnmøre tingrett vart han dømd til fengsel i eitt år og to månader. Sju månader av straffa er på vilkår med ei prøvetid på to år. I tillegg vart han dømd til å betale erstatning på 100.000 kroner til Eid kyrkjelege Fellesråd og nære 700.000 kroner til forsikringsselskapet.