Oppbevarte amfetamin

Kvinna var tiltalt for å ha oppbevart cirka 30 gram amfetamin på ei adresse i Volda kommune i august 2015, og cirka 20 gram amfetamin på same adresse i 2016.

I retten erkjente kvinna å ha oppbevart amfetaminen på tid og stad som opplyst i tiltalen. Kvinna forklarte at no har vore rusfri i ti månader, og erkjente at ho har hatt eit rusproblem. Kvinna forklarte at ho no får aktivisert seg i kvardagen.

I rettspapira kjem det fram at kvinna er tidlegare domfelt. Ho var sist domfelt i 2014 for ei rekkje lovbrot. Retten tok omsyn til at styrkegraden på amfetaminen var låg, tilståinga frå kvinna og at saka har hatt liggetid.

I Søre Sunnmøre tingrett vart kvinna dømd til fengsel l i seksti dagar. Dommen vart opplese for kvinna som tok omtenkingstid.