Kritisk til storskule i sentrum

Det skriv styret i Brautaset krins ved leiar Hildegunn Welle i eit brev til Ørsta kommune.

– Det er viktig å bevare Dalane skule i Åmdalen.

Grendelaget skriv at dei meiner det er feil prioritering å bygge ein ny storskule.

– Dette vil opp skulen i enda eit ledd. For små barn er det ein stor nok overgang frå barnehage til skule, skriv Welle på vegner av grendelaget.

Må tenke nytt

Bakgrunnen for saka er at administrasjonen i Ørsta kommune ønskjer å bygge ein ny storskule i sentrum for elevane frå Velle, Vikemarka, Hovden og Dalane. Det som løyste ut saka var byggestopp på Vikemarka. Dei får ikkje bygge nye grupperom grunna rasproblematikken i området, og skulen har fleire elevar enn han er godkjent for. Dermed må kommunen tenke nytt om skulestrukturen i Ørsta.

– No må elevane vennast til enda ein ny skule før ein tredje overgang til ungdomsskulen. Det kan umogleg vere heldig for skulebarna. Det sosiale aspektet er vel så viktig i ein skulekvardag og det er viktig med trygge rammer for god og sikker læring. Med ein ny storskule der fleire ukjende barn vert samla i ein så tidleg alder, og der venskap på tvers av klassetrinna vert brotne, vil det kunne vere ei stor belastning for enkelte. I tillegg vil dei som er førsteklassingar på bygdeskulen miste den gode fadderordninga som er i dag, slik at tryggleiken vert svekka i begge endar av klassetrinna, held grendelaget fram.

Felles skule

Dei viser også til eit skriv Åmås grendelag har lagt fram.

– Dei poengterer så fint at det reint økonomisk framleis vil vere ein utgiftspost med vedlikehald og oppgradering av skulane – det kjem ikkje kommunen utanom uansett. Vi i grendelaget har allereie påpeikt at det er behov for ein større og oppgradert barneskule. Skal vi vere løysingsorienterte og vise velvilje bør vi heller sjå på moglegheitene for å samle skulane på Dalane. Skal vi skape vekst på bygdene må vi ha tilbod med både barnehage og skule, der barneskulen vert ein samla skule for alle klassetrinn, avsluttar dei brevet.