Ja til Fairtrade

Kommunestyret handsama torsdag om dei skulle søke fornya status som Fairtrade-kommune eller ikkje. Ørsta har vore Fairtrade-kommune sidan 2008, men tilrådinga som låg på bordet frå administrasjonen var at kommunen ikkje skulle søke om fornya status.

I debatten torsdag vart det tidleg gjort klart at fleirtalet i kommunestyret ville fornye statusen. Paul Kristian Hovden (KrF) og Marit Aklestad (SV) understreka at det er ein liten innsats som skal gjerast frå Ørsta kommune i dette arbeidet. Inge Kolås (Frp) og Tove Halse Digernes (Sp) poengterte at partia deira støtter kaffibøndene sitt arbeid.

Eit samrøystes kommunestyre gjekk inn for å søke om fornya status som Fairtrade-kommune.