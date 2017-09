– Vil ikkje kommunen ha folk på bygdene?

Lovise Egge Åm, leiar i FAU ved Åmås Friskule, har skrive brev til kommunen om skulesaka, der kommunen har lagt fram forslag om å samle dei eldste elevane frå Dalane, Vikemarka, Velle og Hovden på ein ny felles storskule i sentrum.

– Ordføraren stod sjølv før valkampen og sa at han ville jobbe for eit oppvekstsenter på Legene. Eg kan ikkje seie vi har sett mykje av desse lovnadene. Og når dette forslaget kjem for dagen, ser løfta frå 2015 ut som valflesk, og lite anna, skriv ho.

Egge Åm reagerer også på at saka har vore oppe i kommunestyret, utan at verken FAU eller grendelag i dei krinsane som vert råka, har fått informasjon om saka eller høve til å kome med synspunkt.

– Er det meininga å få gjennom eit vedtak i saka før folk forstår kva som faktisk vert vedteke, eller konsekvensen av det? På kva grunnlag vurderer forslagsstillarane at ein ny skule i sentrum er den beste løysinga? Er det teke omsyn til kva som er det beste for elevane? Kva skulestorleik er det ideelle? spør FAU-leiaren.

Ho poengterer at politikarane er folket sine representantar som skal styre kommunen, og at slike vedtak ikkje bør verte gjort utan at dei det gjeld er involvert.

– Å flytte «storskulen» ut av bygdene er første steg i å legge ned alle barneskulane i bygda. Og mister vi skulen, mister vi mykje anna. Idrettslag og korps for å nemne noko. Til slutt vil ikkje folk bu på bygdene lenger. Og kva skal kommunen gjere då? Det er vel begrensa med plass på Øvre Mo også. Borna treng stabilitet og tryggheit, og det får dei om dei får behalde ein god barneskule i bygda dei bur i. Eg vil på det sterkaste oppmode politikarar og kommunestyre om å jobbe vidare med planane som ein gong var om ein felles skule for Dalane på Legene.