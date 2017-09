Vann filmpris for paddefilmen

«Kunsten å leggje seg paddeflat» er laga av Are Pilskog, og handlar om kampen for å byggje paddetunnel under Kvivsvegen. I helga vann filmen to prisar på Motsalu naturfilmfestival i Estland – både prisen for beste regi og sjølve hovudprisen.

–Det var tøff konkurranse med store og dyre naturfilmproduksjonar.Så det var veldig stas å vinne seier regissør Are Pilskog.

Juryen uttalar at dette er «ein flott film som sit i oss att lenge etter at ein har forlate filmsalen, og som får ein til å tenkje på vår plass i verda.»

Filmen skal no visast på TV i Estland. Elles har paddefilmen vore vist på filmfestivalar i USA og Tyskland.