Tilbakeviser kritikken frå Foldal

Verneombodet og fagforeininga

Orlaug Bjørdal Kårstad var hovudverneombod for Ørsta kommune i den tida konflikten om PPT fann stad. Bjørdal var samstundes hovudtillitsvald for Utdanningforbundet.

Ho seier at ho ikkje ønskjer å kommentere kritikken som vert reist frå Tone Hoggen Foldal, ut over det ho har sagt til kontrollutvalet.

-Verneombod for alle

I ein e-post som er lagt fram for kontrollutvalet skriv Bjørdal Kårstad mellom anna at ho er verneombod for alle i kommunen, også dei tilsette i administrasjonen.

Og ho viser til at skuldingane som er sett fram mot administrasjonen har vore svært belastande for dei det gjeld.

Ho har hatt to roller- som verneombod og tillitsvald- men meiner dette har vore handtert rydding.

– Eg vart først tillitsvalt, og då kommunen trengde nytt verneombod gjekk eg med på å vere verneombod også, sidan ingen andre ville vere det, seier ho til Møre-Nytt

– Er det ikkje problematisk å ha to roller i ein slik arbeidskonflikt?

– Då saka rundt PPT vart ei arbeidsmiljøsak sa eg frå om at eg var verneombod i denne saka, og bad varatillitsvalt i Utdanningsforbundet om å handtere saka frå fagforeininga si side. Dette meiner eg er ryddig, seier Orlaug Bjørdal.

Ho er også politisk vararepresentant, men seier at ho ikkje har arbeidd politisk med saka.

Utdanningsforbundet

Heller ikkje Utdanningsforbundet ønskjer å kome med utdjupande kommentarar til det Tone Foldal Hoggen seier i intervjuet.

– Utdanningsforbundet si rolle er å sjå til at prosessen er lovleg, og at rettane til dei tilsette vert oppfylte ut frå lovverket. Og det har vi gjort i denne saka, seier noverande leiar for Utdanningsforbundet i Ørsta, Sindre Sandbakk.

Tidlegare nestleiar, Geir Oddekalv, var den som handterte PPT-saka for Utdanningsforbundet i Ørsta då konflikten toppa seg. Han viser til det han har sagt til Kontrollutvalet.

I referatet frå kontrollutvalet står det at Oddekalv «presiserte at det hadde vore ein svært vanskeleg prosess. Han opplyste også at dei tilsette i PPT ikkje hadde tillit til han. Vidare opplyste han at det var vanskeleg å få til møte med dei.»