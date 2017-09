Ja til Dalane barnehage

– Dette er ei god sak for Dalane, Sæbø og heile Bondalen. Vi må auke ramma litt, men vi har ein god prosjektleiar som gjer at vi kjem i mål under budsjett. Det gjer meg trygg på at viss vi legg på nokre kroner her så får vi ei god barnehagesak på Dalane, sa ordførar Stein Aam.

Kommunestyret gjekk samrøystes inn for å auke ramma for tilbygg til Dalane barnehage.

Summen skal innarbeidast i budsjettet for 2018. For å i møtekome behova for eksisterande bygningsmasse driftsteknisk vedtok kommunestyret å auke ramma på opsjonar knytt til barnehagen med 1.140 millionar kroner.