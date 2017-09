Hovden-elevar markerte si misnøye

Merknad til økonomiplanen

FAU ved Hovden skule, Rystene Barnehage og Hovdebygda barnehage hadde i forkant av møtet kome med ein merknad til økonomiplanen for 2018-2021.

– Vi krev at alle avvika vert utbetra slik at alle borna våre får bruke klasserom, skulekjøkken, gymsal og garderobar på ein verdig måte. Samstundes får dei tilsette ein godkjend arbeidsplass. Vi krev utbetring etter dagens forskrifter, stod det i merknaden.

Kritisk til sentumsskule

FAU undstreka også at dei ikkje ønskjer ei flytting av 5. til 7. trinn til ein sentrumsnær skule.

– Vi ser på ei flytting av 5. - 7. trinn til ein sentrumsnær skule, som et tap av fagleg og sosial kompetanse for heile krinsen. Brorparten av bustadutviklinga i kommunen er dei neste åra planlagd innanfor Hovden skulekrins, der born vil ha moglegheit for å nytte fortau og undergang for å gå til og frå skulen. Ei flytting av 5.-7. trinn vil medføre at alle elevar må nytte skyss, eller gå langs trafikktunge E39 til og frå skulen.

I merknaden vert det poengtert at dei no krev handling.

– Vi ønskjer å sette fokus på kva som er viktig for Hovden krins og våre born. Blir vi ikkje høyrt, må vi vurdere fleire tiltak for at kommunen skal stå til rette ovanfor innbyggjarane.