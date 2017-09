Onsdag ettermiddag melde politiet om eit køyretøy som hadde køyrt av ein seterveg i Engeset-området i Ørsta. Både førar og passasjer av køyretøyet var under 18 år, og det vert opplyst at dei vart lettare skadd i utforkøyringa. Poltiet opplyser at det vert oppretta sak, og at førarkort til MC er inndrege.