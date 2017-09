Mange vil eige i sparebanken

Administrerande banksjef Stig Brautaset fortel om ein god respons på invitiasjonen frå Sparebank1 Søre Sunnmøre om å teikne eigenkapitalbevis.

– Det har vore ei veldig positiv mottaking. Interessa er stor. For oss i banken har det vore ein hektisk periode med informasjonsmøte om kveldane og ein til ein-møte på dagtid.

Det har vore eit skikkeleg trykk, fortel Brasutset.

Frist måndag ettermiddag

Fristen for å teikne egiegnkapitalbevis er sett til 16.30 måndag.

– Dei som ikkje teiknar seg kan melde seg som kjøpar. Eigenkapitalbevisa vil vere omsetjelege. Likevel er det nok slik at dei fleste som kjøper, gjer det for å ha eit godt utbytepapir, og ikkje for å selje og kjøpe, seier Brautaset.

Sparebank 1 Søre Sunnmøre har invitert alle segment til å teikne eigenkapitalbevis.

– Og responsen er god frå alle segment. Vi set pris på at det er interesse for å styrke ein lokal bank med hovudkontor lokalt og interesse lokalt, seier Brautaset.