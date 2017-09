Reagerer sterkt på personangrep og trugsmål

– At Ørsta kommune finn det tenleg for saka å gå til personangrep på meg som arbeidsgivar, og true meg, i staden for å finne løysingar og yte service, finn eg uprofesjonelt og uakseptabelt.

Det skriv Yngve Dale i eit skriv til Fylkesmannen.

Saka gjeld ein mur Dale har starta å føre opp ved eigedomen sin i Håkonsgata. Fleirtalet i samfunnsutvalet meiner muren ligg for nært vegen, og vil ha han flytta ein halv meter inn på tomta for å hindre flaum i framtida.

– I lokalavisa kan eg lese at konklusjonen om å gi avslag er teken utfrå vurdering av framtidig flaumfare, etter orientering frå sakshandsamar Kåre Hjelle, som på synfaringa sa han har lite greie på flaum. Etter mi vurdering har ikkje alle i samfunnsutvalet sett seg godt nok inn i saka, skriv Dale m. a.

Han reagerer også sterkt på ordlyden i ein e-post frå Hjelle, der han mellom anna skriv at «Sidan eg kjenner deg frå før er eg så fri å gi deg eit råd sjølv om det er uprofesjonelt av meg. (...) Eg er ikkje på facebook sjølv, men eg har lenge fått rapportar om at du er aktiv der (..) Eg gjer deg merksam på at Ørsta kommune har nesten 1.000 tilsette med smått og stort som har sin familie og vennekrets, mange av desse er på nettet. Mange er samde med deg, men eg har høyrt fleire som vert provosert over måten du omtalar deira arbeidsgjevar på. Dei viser til at dersom dei skal bruke pengar er det i området andre fullgode alternativ til din butikk.»

Yngve Dale driv Brødrene Dale i Ørsta. Hjelle sin reaksjon på Facebook, handlar om eit innlegg kona til Dale la ut, for å orientere om framdrifta på muren.

– Eg bed om ei tilbakemelding frå fylkesmannen om Hjelle si framferd i saka.

Dale bed også fylkesmannen vurdere eit framlegg til løysing for muren, slik at han slepp å flytte han.