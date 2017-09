Tor Lianes har skrive eit brev til Ørsta kommune der han klagar på oljeutslepp frå småbåthamna Nipehyttene. Han skriv at han gjentatte gongar har oppdaga olje på sjøen, og at han ved nærare undersøkingar har funne ut at dette kjem frå småbåthamna.

– Dette har ikkje vore eit eingongstilfelle. Berre i år har eg observert oljesøl fem gonger. Det første eg oppdagar er klar oljelukt. Ved småbåthamna har Nipehyttene ein stor oljetank som småbåtane fyller diesel frå. Eg har ikkje informasjon om det finst oppsamlingskar under tanken, eller om der er tiltak som kan settast i verk viss olje blir søla i sjøen. Heller ikkje veit eg om denne form for tankning av båtar er godkjent. Eg vil at miljøavdelinga kan ta tak i dette for å få slutt på problemet, skriv Lianes til Ørsta kommune.