- Dette er ein skandale!

Onsdag kveld brann eit eldre bustadhus ned til grunnen på Vartdal. Brannmannskapet klarte nesten å få bukt med flammane, men så gjekk dei tomme for vatn. Dermed blussa flammane opp att, og huset brann ned til grunnen.

Ingen bur i huset til vanleg, men folk skal ha planlagt å overnatte der natt til torsdag Hus brann ned på Vartdal Huset har brunne ned. Brannvernet hadde kontroll men mangla vatn.

Næraste nabo, Geir Hole, var vitne til brannen.

- Vi var frykteleg redde. Flammane og gnistane stod 20 meter rett til vers. Eg takkar høgare makter for at det var vindstille. Vi har ei eldre, tom løde som står like ved. Hadde brannen spreidd seg til denne, ville også bustadhuset vårt og fjøsen med grisar og kyr vorte utsett. Det er rett og slett ein skandale at brannmannskapet ikkje hadde tilgang på vatn. Dette er ikkje noko vi kan leve med, vi som bur her, seier Hole.

Møre-Nytt har ikkje lykkast med å få ein kommentar frå brannvesenet om saka.