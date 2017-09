Stor Sp-framgang, Frp truleg størst

Senterpartiet og Framstegspartiet vert valvinnarane i Ørsta og Volda. Senterpartiet aukar mest, Men Frp vert truleg største parti.

Valresultatet i Ørsta er sterkt forseinka. Årsaka er at talet opptalde røyster ikkje stemmer med det som er registrert i manntalet.

- Vi har gjort eit kanonval. I alle krinsar har vi gjort eit godt val. Og når eg ser at vi har fått det resultatet på Dalane med 37 prosent, då seier det mykje, seier ordførar i Ørsta, Stein Aam. Han gler seg også over at Sp har auka mest i Volda.

Han påpeikar at Senterpartiet har auka mest på landsbasis, men at det med tilbakegangen til Arbeidarpartiet, ikkje vert noko regjeringsskifte.

- Det er med litt bismak at framgangen vår ikkje er nok. No er ikkje alt avgjort, men det ser ut som om KrF og Venstre stabiliserer seg i overkant av fire prosent, og då er det der vi er, seier Aam.

Ørsta kommune fekk problem med oppteljinga av røystesetlane, og måtte ha minst to omteljingar før eit resultat kunne presenterast. Det var under oppteljinga av røystesetlane i Velle krins at problema oppstod. Kl. 00.23 var resultatet enno ikkje presentert.

I Volda fekk Frp 21,5 prosent av røystene, ein framgang på 4,3 prosent. Ap fekk 19,8 prosent, som var nær valresultatet for fire år sidan. Sp fekk 16 prosent av røystene, ein framgang med 6,1 prosent.

Høgre hadde ein tilbakegang, og fekk 15,9 prosent, medan KrF gjekk tilbake med 5,0 prosentpoeng til 9,8 prosent av røystene. Venstre hadde 3,0 prosent, ein tilbakegang på 3,6 prosent. SV hadde ein framgang, og fekk 7,4 prosent, medan Raudt fekk 1,9 prosent og MdG 3,8 prosent.