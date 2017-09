Semitrailer står fast på ferja

Problema byrja då traileren, som har ei lang vogn, skulle køyre i land frå ferja som kom til Volda klokka 12.00. Vogna har ei låg tralle, som tok nedi, får Møre Nytt forlart om bord på BF "Folkestad". Komplikasjonane førde til forseinka avgang,men ferja var i rute att frå 13.15.

Vart med tilbake

Det enda med at vogntoget måtte rygge tilbake på ferja, og like før klokka 1600 var det framleis ombord. Det var uvanleg høg flod i ettermiddag, og den nådde toppen litt før klokka 14.00. På ferja får Møre-Nytt opplyst at dei reknar med at traileren snart kan køyre i land, etter nokre ekstraturar fram og tilbake Volda-Folkestad.