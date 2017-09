Køyrde bil med promille og angra seg

Kvinna var tiltalt for å køyrt bil i oktober i 2016 til trass for at ho var påverka av alkohol. Ifølgje tiltalen viste analyseresultat av blodprøve promille på 1,40.

I retten vedgjekk den tiltalte kvinna straffskuld etter tiltalen. Ho forklarte at ho var på ein fest og at ho hadde køyrt dit i edru tilstand. Utan at ho heilt veit kvifor valde kvinna å sette seg bak rattet og køyre bilen sakte eit par hundre meter ned ein veg. Ho forklarte at ho forstod at ikkje kunne gjere dette, prøvde å snu bilen, rygga og køyrde då litt nedi ei grøft. Kvinna parkerte bilen og gjekk tilbake til festen.

Frå kvinna vart det poengtert av saka har hatt lang liggetid før den kom opp. Dette fekk ho støtte for i retten. I rettsdokumenta står det at liggetida i saka er på mellom åtte og ni månader.

I Søre Sunnmøre tingrett vart kvinna dømd til fengsel på vilkår i 21 dagar. Fullbyrdinga av straffa vert utsett med ei prøvetid på to år. Kvinna vart dømd til å betale ei bot på 30.000 kroner, og tap av førarretten i ein periode på to år.

Etter at dommen var opplesen i tingretten erklærte kvinna at ho vedtok dommen.