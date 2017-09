Butikkkjede satsar i Hovdebygda

– Frå Ørsta/Volda når vi ein veldig spennande marknad, med nesten 40.000 menneske. Vi har lenge sett dette som eit potensielt område for etablering, seier kjedesjef Rune Clasen i Würth Norge.

Kjeda er internasjonal og rettar seg mot profesjonelle.

– Vi leverer verktøy, kjemi og festemiddel til profesjonelle brukarar, seier Clasen.

Hansa-lageret

Den nye butikken skal halde til i det gamle Hansa-lageret i Hovdebygda, som no er eigd av K.A. Aurstad AS.

Her er det for tida full oppussing og tilrettelegging for den nye butikken.

– Vi kjem til å bruke heile bygget. Dette blir butikk nrummer 49 her i landet. Vi har tilsett Sveinung Myklebust og Mads Evensen som skal jobbe i butikken, seier Clasen.

Opningsdatoen er ikkje fastlagt, men vert i midten av oktober.