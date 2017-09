Krev base i Ørsta

Dette går fram av eit brev 37 tilsette har sendt administrasjonen og styret i Mørenett. I brevet går det fram at 44 tilsette i Mørenett jobbar på avdelinga i Ørsta medan elleve tilsette har Dragsund som base. Dei tilsette i Ørsta kjem med kritikk av at dei ikkje, eller i liten grad, har fått uttale om lokalisering av felles base.

– I arbeidsgruppa var rett nok tillitsvald med, men dei kom frå Ålesundsområdet og er ikkje råka av endringane. Vi meiner dei heller ikkje kjenner godt nok til situasjonen i området Søre Sunnmøre. Det var styra i klubbane som utnemnde dei tillitsvalde i arbeidsgruppa, seier dei Ørsta-tilsette.

– Vi er også uroa for negative konsekvensar dette kan få for selskapet si framtid på Søre Sunnmøre, med auka responstider og dårlegare leveringstryggleik, og auka driftskostnader som gir utslag i auka nettleige. Vi er også uroa for framtidig nedbygging av kompetansearbeidsplassar i regionen. Vi registrerer at fem personar alt har sagt opp ved avdelinga Ørsta, og ei mogleg framtidig lokalisering i Dragsund er utan tvil ei medverkande årsak til dette. Eit slikt tap av kompetanse og erfaring tek lang tid å erstatte, seier dei Ørsta-tilsette.

Dei viser til at summen av enkeltområda som er vurdert i rapporten peikar på Ørsta som beste plassering.

– Likevel har arbeidsgruppa og administrasjonen valt Dragsund. Dette på grunnlag av det vi meiner er usikre økonomisk vurderingar knytt til avhending av bygget i Dragsund. Her må det gjerast eit grundigare arbeid, krev dei Ørsta-tilsette.

Dei viser også til at straumnettet i Ørsta, Volda, Vanylven og Hornindal er fire gonger så stort i geografisk utstrekning som i kommunane i ytre, og at det har ein stor del av luftlinjer, noko som krev meir vedlikehald enn kabelnett.

– Det er også her det er størst fare for feil, og dette krev nærleik av beredskapslager. Køyretid er ein vesentleg økonomisk faktor, og denne vert redusert med kort veg til dei områda som krev mest vedlikehald. I dette området er det også mange kraftverk som vert skadelidande med lange responstider, og med høge KILE-kostnader for Mørenett dersom straumnettet fell ut, seier dei Ørsta-tilsette.

Dei meiner at stenging av Eiksundtunnelen er ein stor risikofaktor.

– Området i ytre kan raskare forsynast frå Ålesund. Dersom Eiksundtunnelen er stengd, må dei sørlegaste kommunane hente beredskapsmateriell og utstyr i Ålesund med ferje over Solavågen-Festøya og lengre køyretid. Avdelinga i Ørsta har også ferjefritt samband til Sykkylven og Stranda, der Mørenett har konsesjon i regionalnettet. Med tanke på eventuell framtidig utviding av Mørenett sitt konsesjonsområde, er det i retning sør og aust dette er mest aktuelt. Også då vil base i Ørsta vere eit sentralt knutepunkt, seier dei Ørsta-tilsette i brevet.

Dei peikar også på ulemper for miljøet ved pendling, og at dette også vil gi auka tidsbruk.