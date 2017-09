Alle vindauga er knuste

Lensmannen har fått melding om at det er gjort omfattande hærverk på Barnas Vel barnehage i Holmegata. Huset skal rivast, men lensmannen likar ikkje det som har skjedd.

- Det er farleg å gå rundt barnehagebygget no, og ungane kan skjere seg på glasbrota. Eg oppmodar difor ingen å gå inn dit, seier Guttorm Hagen som opplyser at politiet trur at det er barn i 10-årsalderen som kan stå bak hærverket.

- Mykje tyder på at det er born som står bak hærverket. Eg ber foreldra passe på. Det kan vere farleg å gå inn på ein anleggsområde, og det er gjort skader på gjenstandar som kan ha gjenbruksverdi.