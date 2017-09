– Kva skal vi kutte?

I administrasjonen sitt framlegg til økonomiplan ligg der inne eit behov for å investere/finansiere 1,36 milliardar kroner i økonomiplanperioden 2018-2021. Dette medfører ein låneauke i perioden på 974 millionar kroner – ei dobling av dagens lånemengd.

– Med auka utgifter til renter og avdrag, vil dette føre til behov for auka eigedomsskatt, står det i framlegget.

– Administrasjonen har slite vekk 55 millionar og er nede på 1,286. I mine auge er også det for høgt, sa Stein Aam.

Auka eigedomsskatt?

Politikarane har ei lang ønskeliste over investeringar. Inger Sandvik Sundnes (H) ønskjer seg ei klarare prioritering frå administrasjonen.

– Økonomiplanen ber preg av å vere ei ønskeliste utan økonomisk balanseprinsipp. Det er eit dårleg utgangspunkt. Eg ønskjer meg strengare prioriteringar i framtida, sa ho.

Høgre la fram eit forslag om å legge opp til ei effetivisering av drifta i Ørsta kommune på 0,5 prosent per år frå 2019 til 2021, og å sette eit tak på investeringane på 1,1 milliardar. Då meiner dei at eigedomsskatten kan stå uendra. Etter gruppemøte gjekk dei med på eit framlegg om at ramma skal vere på 1,2 milliardar kroner. Men kva som skal kuttast, er ikkje formannskapet sikre på. Mellom anna er det usikkert kva ein ny fellesskule for Dalane, Hovden, Velle og Vikemarka vil koste.

Det gamle legesenteret

– Dei nye omsorgsbustadene må ha effektiv drift frå dag éin. Då må heimebasert omsorg få flytte frå Ørstaheimen og inn i det gamle legesenteret, sa Karen Høydal (Ap).

I førre runde gjekk politikarane vekk frå at heimebasert omsorg skulle få etablere seg i det gamle legesenteret frå 2018, og skubba dette eitt år fram i tid, til 2019. No går dei tilbake og seier at dei må vere på plass allereie frå 2018 når det nye legesenteret med 20 nye omsorgsbustader står klart i februar/mars neste år.

– Utgifter til pleie og omsorg vil berre auke i åra framover. Å flytte heimebasert omsorg vil frigjere plass på Ørstaheimen, heldt Høydal fram.

Ordførar Stein Aam (SP) legg vekt på at politikarane må halde investeringane på eit forsvarleg nivå. Karen Høydal meiner at å sikre effektiv drift av omsorgsbustadene, er heilt i tråd med dette. Men politikarane er uroa over prislappen som er sett på renovering av det gamle legesenteret – 18 millionar kroner.

– Det må vel vere mogleg å gjere enklare tiltak? sa Aam.

Det er også kamp om plassen, då også helsestasjonen ønskjer meir areal i bygget.

Kutt

Eitt forslag for å kutte i investeringane, var å utsette bygginga av nytt basseng tilknytt den nye fleirbrukshallen. Dette er estimert å koste 125 millionar kroner.

– Men då må de ha i bakhovudet at det bassenget vi har i dag er 30 år gamalt, og vi veit ikkje kor lenge vi har det. Å utsetje å bygge nytt, betyr ikkje det same som at det vil vere gratis å halde på det gamle, sa assisterande rådmann Eldar Øye.

– Her er det tre ting vi må tenke på. 1. Kor mykje må vi investere. 2. Kor mykje må vi skjere ned. 3. Kva må vi skjere ned, summerte Stein Aam opp.

Økonomiplanen er no lagt ut på høyring, og høyringsfristen er sett til 21. september. Endeleg vedtak vert gjort av kommunestyret.