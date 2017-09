Innovative Vartdal Plast

Vartdal Plast, KCC Power System AS og Block Berge Bygg lanserer Berge™ - eit mobilt resirkuleringssystem for isolerte betongelement

I 2014 vart 154 000 tonn ureina tegl og betong deponert i Noreg. Ein stadig større del av dette avfallet kjem frå riving av bygg sett opp med isolerte betongelement. Vartdal Plast har saman med KCC Power System og Block Berge Bygg utvikla eit nytt patentert system for å reingjere isolerte betongelement, slik at det kan gjenvinnast.

- Dette vil både vere bra for miljøet og positivt for økonomien i eit rehabiliteringsprosjekt, seier dagleg leiar i Vartdal Plastindustri, Jan Endre Vartdal, i ei pressemelding.

På byrjinga av 1960-talet tok ein til å isolere betongelement med EPS, og det er desse bygga ein i dag har byrja å skifte ut. Nye krav til energiøkonomiske bygg, samt universiell utforming m.m., fører til at det ofte er meir gunstig å rive bygget enn å gjere utbetringar. Til no har det vore nødvendig å frakte dei isolerte elementa til næraste deponi for å avhende avfallet. Dette har gitt både høge transportkostnader og auka miljøbelastning.

Håvard Vartdal tok saka

Håvard Vartdal fekk høyre om utfordringa frå kunden Block Berge, og sette seg føre å løyse dette problemet. Med ei enkel skisse av eit patentsøkt prinsipp under armen, tok han kontakt med spesialisten på høgtrykksbearbeiding, KCC Power System AS. Saman utvikla dei det som no er første prototyp av det mobile resirkuleringsanlegget Berge TM.

Anlegget består av seks åtskilde einingar som kan fraktast på lastebil og setjast saman på byggjeplassen. Berge™ vert mata med betongelement frå ei gravemaskin med påmontert hydraulisk klype. Prosessane som følgjer etter at eit betongelementa er mata, skjer automatisk og krev inga vidare oppfølging etter justeringa som vert gjort ved oppstart. Maskina kan styrast frå eit kontrollpanel i gravemaskina eller frå spylekonteinaren. Det er plassert utvendige naudstopp fleire stader på maskina og ho har sensorar som stoppar prossesen, dersom ei dør vert opna eller det oppstår feil undervegs i prosessen. Det er lagt stor vekt på HMT, kvalitetssikring og miljø under utviklinga av konseptet for å hindre skadar og utslepp til miljøet. Alt vatn som vert brukt i spyleprosessane vert filtrert og sirkulert.

- Med Berge™ kan vi fjerne fleire tusen lastebillass med betong frå vegane. Dette vil både gjere det billegare å byggje nytt, samt spare miljøet, uttalar Jan Endre Vartdal.

Med Berge™ på byggjeplassen vil ein kunne separere dei ulike materialfraksjonane og gjenbruke betongen på staden som fyllmasse. EPS-en vert komprimert til to-tre prosent av det ekspanderte volumet og armeringsjarnet vert sortert ut og gjenvunne. Målet er at prosjektet skal jobbe vidare mot eit mobilt fullskala-anlegg som også skil ut PCB-haldig måling.

Den første prototypen av Berge™ vil bli testa ut hos Block Berge Bygg på Klepp. Prosjektet skal vidare jobbe med design og utvikling av den endelege løysinga, som etter kvart vert tilgjengeleg i heile Noreg.

- Dette er ikkje eit behov vi berre har i Noreg. Denne typen bygg er under rehabilitering i heile Europa, og med vår unike teknologi, vil entreprenørane kunne gjenvinne gamle bygg i mykje større grad enn i dag, seier Jan Endre Vartdal.