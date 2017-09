Dale og Bjørdal mot stortingsplass

Ei fylkesmåling frå Respons Analyse, lagt fram i Sunnmørsposten i dag, viser at Arbeiderpartiet ligg an til å få tre mandat i Møre og Romsdal og Framstegspartiet to mandat. Dermed ligg det an til at både Fredric Holen Bjørdal (Ap) og Jon Georg Dale (Frp), som begge er andrekandidatar, får stortingsplass etter valet.

Ut frå fylkesmålinga er valtendensane at Frp går fram, Ap sig litt ned og at Høgre ligg stabilt.

Ifølgje Sunnmørsposten ligg det an til å bli ein thriller om sistemandatet i fylket. Det er Ap, Høgre og Frp som kjempar om den åttande og siste plassen på Stortinget.