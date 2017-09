Retta kniv mot faren og truga med å drepe han

Ifølgje tiltalen mot ein mann i 40-åra skulle han i juni i fjor ha truga med å drepe far sin og retta ein kniv mot han. Hendinga fann stad i Ørsta kommune. I retten forklarte den tiltalte at faren skulle ha misbrukt namnet hans og øydelagt livet hans. Årsaka til at tiltalte agerte som han gjorde var at faren skullen forstå at han ikkje fann seg i å bli utnytta. Episoden skjedde i heimen til faren.

I forklaringa kom det fram at tiltalte ikkje var edru under episoden, og at han erkjente at retta ein kviv mot faren og truga med å drepe han. Det skulle ha vore ein kjøkkenkniv han fann i huset som vart nytta. Tiltalte forklarte at utførte handlinga med vitande og vilje, og at han oppfatta at faren vart alvorleg redd under episoden. Då politiet kom til staden skal tiltalte ha blitt med dei frivillig. I retten vedgjekk tiltalte at han i etterkant angra på det han gjorde, og at han vedgjekk straffskuld etter tiltalen.

I Søre Sunnmøre tingrett vart mannen dømd til fengsel i 21 dagar på vilkår. Fullbyrdinga av straffa vert utsett med ei prøvetid på to år.

Etter at dommen var opplesen erklærde mannen at vedtok dommen.