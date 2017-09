– Uhaldbart at Volda ikkje blir definert som traumesjukehus

Kjersti Toppe (Sp) ber om svar frå helseminister Bernt Høie om Volda sjukehus. I eit skriftleg spørsmål til ministeren understrekar Toppe at det er uahldbart at Volda ikkje blir definert som traumesjukehus.

– Nasjonal Traumeplan seier at dersom det er meir enn 45 minutt til traumesenter skal traumepasient inn til lokalsjukehus med traumefinksjon. At dette er Ålesund, ikkje Volda, vil gi folk på søre Sunnmøre alt for lang reiseveg ved akutt skade. Det for auka fare for alvorleg utfall, heiter det frå Toppe.

Helsepolitikaren meiner og at det er uakseptabelt at helseforetaket får lov til å så tvil om akuttilbodet ved Volda sjukehus.

– Dette gir uro for framtidig akuttfunksjon. Alle sjukehus er i nasjonal helse og sjukehusområdet pålagt å samarbeide. Eit ekstra styrevedtak om dette i Volda gir uro for at ein kan sentralisere akuttberedskap vekk frå Volda og kalle det "samarbeid".