Komande tysdag skal formannskapet handsame områdereguleringsplanen som m.a. omhandlar Myklebustsetra. Denne planen har vore under utarbeiding gjennom mange år. Myklebust gardslag har tidlegare hyra inn Svein Holmen for å lage ein områdereguleringsplan, men meiner at kommunen no har gjort om på mykje i den reviderte planen.

– Vi meiner at den private planen er plukka frå kvarandre. Myklebustsetra er freda nok slik som det er. Vi ønsker at dei som eig sel skal få bygge på i same stil, men at det ikkje blir meir vern. Vert ikkje sela brukte vil dei forfalle, og det kan ikkje vere slik at dei berre skal takast bilete av. Vi oppmodar no politikarane til å la oss få byggje på sela og verne dei gjennom bruk, seier Per Reidar Myklebust i gardslaget.

Planen har vore ute på høyring og det har kome inn mange innspel før den politiske handsaminga tysdag.