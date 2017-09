– I tolvte time for kjøkkenet på Ørstaheimen

Det sa einingsleiar for felleskjøkkenet ved Ørstaheimen, Arne Kåre Engeseth til levekårsutvalet. Der fekk politikarane ei orientering om stoda for kjøkkenet. Mattilsynet har gitt dispensasjon for to års vidare drift. For å stette alle krava for å drive kjøkkenet vidare er det nødvendig å bygge ut, informerte prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen.

– Men det er ikkje mogleg å bygge ut ved Ørstaheimen. Der er ikkje plass.

Det vert produsert 450 måltid per dag ved kjøkkenet, 165.000 årleg.

– Det er viktig at arbeidstilhøva er gode, både for dei som jobbar der, og for dei som får mat derifrå. Det er lite effektivt slik det er i dag. Konklusjonen er at vi må bygge nytt – ein annan stad.

Magne Johnny Krumsvik (Frp) lufta tanken om å då også inkludere Volda i planane.

– Eit nytt storkjøkken kan byggast for framtida. Vi må tenke langsiktig.

Rådmann Wenche Solheim fortel at dei har «rive seg i håret» for å sjå korleis dei skal kunne løyse dette.

– Vi veit at det vert fleire eldre i framtida. Då må det også lagast meir mat. Kjøkkenet treng ikkje ligge på Ørstaheimen, all den tid mykje av maten likevel vert transportert ut til dei som bur heime. Maten kan også verte transportert til Ørstaheimen, og dei kan ha eit enklare kjøkken der for tilbereding. Vi vil førebu ei politisk sak på dette, informerte ho.

– Eit godt initiativ. Tenk nytt og tenk litt annleis, oppmoda Arne Kåre Engeseth.