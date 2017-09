Åmdal held koken i 6. divisjon

Etter å ha vore spelefri i førre serierunde tok Åmdal imot Åheim/Stadt på Legene fredag kveld. På dei tolv første kampane denne sesongen stod Åmdal utan tap, og mot eit av botnlaga i divisjonen var vertane store favorittar. Det var likevel gjestene som tok føringa i kampen etter ni minutt. Midtvegs i 1. omgang utlikna Olav Magnus Hjelle for Åmdal. Etter pause skåra Mathias Vasbotn Remmereit to mål og Øyvind Bjørkedal eitt mål for heimelaget før gjestene reduserte. Andreas Foldal fastsette sluttresultatet til 5-2-siger for Åmdal etter 72. minutt.

Åmdal står dermed framleis utan tap og toppar 6. divisjon avdeling 2. Onsdag møter dei Vartdal i haustform borte på Remen.